Věda má zřejmě lék na migrénu, který zabírá okamžitě

před 19 m minutami | Zdroj: ČT24 , American Academy of Neurology , IKEM

„U mnoha současných léků na prevenci migrény trvá nějakou dobu, než se najde správná dávka pro daného jedince. Může trvat týdny, nebo dokonce měsíce, než je nejúčinnější,“ uvedl autor studie Richard B. Lipton z Albert Einstein College of Medicine v newyorském Bronxu a člen Americké neurologické akademie.

„Někteří lidé to vzdají a přestanou léky užívat dříve, než tohoto bodu dosáhnou. Navíc se u mnoha lidí při současné léčbě objevují vedlejší účinky. Vyvinout lék, který bude účinný a zároveň rychlý, je velmi důležité,“ doplnil vědec. A věda teď takový lék zřejmě našla, naznačuje výzkum, který právě Lipton vedl.

První důkazy

Studie totiž prokázala, že lidé užívající lék atogepant měli menší pravděpodobnost, že budou mít migrénu hned první den, co přípravek začali brát. Kontrolní skupina, která dostala placebo, tak rychlou úlevu od bolesti nepozorovala. Lidé, kteří tento přípravek brali, měli také méně migrén za týden už během každého z prvních čtyř týdnů studie, ale také celkově méně migrén během celé doby výzkumu než osoby užívající placebo.

Vědci zkoumali data ze tří studií bezpečnosti a účinnosti atogepantu, které vždy trvaly dvanáct týdnů. Zajímalo je explicitně to, jak rychle bolest hlavy mizela – tedy jak rychle přicházela úleva.

Ve studii Advance, do které byli zařazeni lidé s epizodickou migrénou, užívalo lék 222 osob a 214 osob dostávalo placebo. Ve studii Elevate, do které byli zařazeni lidé s epizodickou migrénou, kteří dříve nereagovali dobře na jinou preventivní léčbu, užívalo lék 151 osob a 154 osob placebo. A konečně ve studii Progress, do které byli zařazeni lidé s chronickou migrénou, užívalo lék 256 osob a 246 vědci podávali placebo.