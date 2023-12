Evropa hledá způsob, jak využít zabavený ruský majetek. Estonsko může ukázat cestu

Zhruba devadesát procent zmrazeného ruského majetku v Estonsku je v rukou ruských oligarchů Andreje Melničenka a Vjačeslava Kantora, upozornil zpravodaj ČT Jiří Hynek. Kantor, blízký přítel ruského vůdce Vladimira Putina, navštívil v roce 2015 konferenci o holocaustu na Pražském hradě. Jeho firma v Estonsku skladuje a překládá umělá hnojiva, ale nyní je kvůli sankcím pod kontrolou státu.

Estonská vláda už poslala do svého parlamentu návrh zákona, který by umožnil zmrazený majetek zkonfiskovat. „Zákon vymezuje možnosti využití zmrazeného majetku na pomoc Ukrajině. Bude to možná první takový zákon v EU,“ řekl předseda zahraničního výboru estonského parlamentu Marko Mihkelson.

Estonské ministerstvo zahraničí chce, aby nový zákon byl i vzkazem pro všechny možné podporovatele agresorů v budoucnosti. Konzultuje ho i s Unií. „Spravedlnost si může dát načas, ale dříve nebo později vás dostihne,“ prohlásil náměstek estonského ministra zahraničí Jonatan Vseviov.

Podle Mihkelsona by měl estonský parlament zákon o konfiskaci obstaveného majetku začít na plénu projednávat už v lednu, teoreticky by mohl platit už v polovině příštího roku, doplnil Hynek.