Estonsko se stalo druhou zemí v Evropě, která úspěšně naklonovala koně

V Estonsku se v sobotu narodilo první klonované hříbě. Země se tak stala druhou v Evropě, která zvládla klonování koní.
Hříbě se narodilo 11. dubna ve stáji v Luunje za pomoci veterinárních vědců z Estonské univerzity přírodních věd. Loni web ERR informoval o úspěšném klonování embrya. Mládě je genetickou kopií bývalého sportovního hřebce Wodan M a bylo pojmenováno Wodan M Alpha.
Univerzita uvedla, že Wodan M byl úspěšným závodním koněm a jako plemenný hřebec zplodil mnoho kvalitních potomků. Hříbě je výsledkem let spolupráce mezi univerzitou a společností Luunja Stud OÜ.
„Hříbě je silné a životaschopné, ale kvůli ochraně jeho zdraví ponecháme stáj po určitou dobu v karanténě,“ uvedla embryoložka Elina Tsoppová z Estonské univerzity přírodních věd a hlavní vědkyně klonovacího procesu.
„Jedním z cílů klonování koní je zachování genetiky špičkových jedinců. Ještě důležitější ale je, že klonovací technologie může pomoci i při ochraně ohrožených plemen koní,“ dodala Tsoppová.
Univerzita uvedla, že Estonsko patří mezi několik málo zemí v Evropě, které pracují na takto vysoké úrovni v oblasti reprodukčních biotechnologií koní.
Nyní je druhou zemí v Evropě, kde se podařilo úspěšně odchovat klonované hříbě, po dřívějších úspěších v centru Avantea v Itálii.
V roce 2024 vědci z Estonské univerzity přírodních věd ve spolupráci se stájemi Luunja Stud OÜ a Perila stables dosáhli také narození prvního estonského hříběte vzniklého metodou intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI) jménem Endex.
Tato technika spočívá v tom, že se jedna spermie vstříkne do zralého oocytu (vajíčka), čímž vznikne „embryo ze zkumavky“.
Univerzita uvedla, že jde o důležitý krok ve vývoji reprodukčních technologií v této pobaltské zemi, který zároveň představuje impuls pro další rozvoj klonování koní.
ERR News, 15/04/2026 09:37 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.