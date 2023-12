Duda má dění kolem polské televize za anarchii. Obnovujeme právo, kontroval Tusk

Polský prezident Andrzej Duda obvinil nového ministra kultury Bartlomieje Sienkiewicze z porušování ústavy poté, co šéf resortu ve středu nechal vyměnit vedení veřejnoprávní televize TVP, rozhlasu a státní tiskové agentury. Vláda podle prezidenta měla raději pozměnit zákony, aby mohly sloužit ke jmenování šéfů médií veřejné služby. Duda rovněž vyzval kabinet k respektování právního řádu. Premiér Donald Tusk hlavě státu odpověděl, že cílem kroků ministerstva kultury je obnovit právo a obyčejnou slušnost, uvedla ve čtvrtek soukromá televize TVN 24 na svém webu.

Duda své námitky písemně i ústně sdělil premiérovi Tuskovi. „Jsou to naprosto bezprávní kroky, je to anarchie,“ uvedl. Předseda vlády ve své reakci hlavě státu vysvětlil, že cílem zmíněných kroků je obnovit právo a obyčejnou slušnost. „Můžete v této věci spoléhat na naše odhodlání a železnou důslednost,“ odpověděl Dudovi předseda vlády.

„Sienkiewicz ve středu hrubě porušil ústavu. Není možné, aby Sejm přijal usnesení, která by podle názoru ministra nahrazovala či měnila zákony,“ řekl Duda rozhlasové stanici Radio Zet a agentuře PAP. Vláda, pokud si přála změnit způsob jmenování šéfů veřejnoprávních médií, měla podle prezidenta nejprve pozměnit příslušný zákon.

List Gazeta Wyborcza na svém webu napsal, že před sídlem TVP ve středu demonstrovali také přívrženci PiS, ale protesty rychle utichly. „Kapitol tu nebude,“ předpověděl list v narážce na útok přívrženců někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa po prohraných volbách na sídlo Kongresu USA.

„Budova TVP je nyní obehnána policejní páskou a u vchodů stojí policisté, kteří dovnitř nevpouští nikoho kromě pracovníků TVP. Uvnitř jsou stále poslanci PiS, konkrétně tři. S jedním z nich jsem si telefonoval a řekl mi, že tam budou do té doby, než budou naplněny jejich požadavky,“ popsal situaci zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Mezi požadavky zákonodárců PiS podle něj patří to, že chtějí vidět pověřovací listiny nového vedoucího TVP. „Ty sice už unikly do médií, ale poslanci věří, že by měli mít právo je vidět. Věří také, že v nich najdou právní chyby, na které odkazuje jejich strana. Dalším požadavkem je, aby vedení televize umožnilo návrat pracovníkům, kteří zde pracovali ještě dva dny nazpět,“ dodal novinář.