Dubaj zasáhly extrémní přívalové deště. Za pár hodin napršelo tolik, co běžně za rok

Dubaj se potýká s následky přívalových dešťů, během kterých od pondělí do úterý napršelo 142 milimetrů srážek. Ulice se proměnily v řeky, řidiči dokonce ve spěchu kvůli rychle stoupající vodě opouštěli svá vozidla. V Dubaji prší i ve středu, srážky ale už nejsou tak intenzivní. Přesto se dubajské mezinárodní letiště, které patří k nejrušnějším na světě, stále potýká s problémy a omezuje lety. Cestující vyzvalo, aby si u své letecké společnosti předem ověřili, zda a kdy bude jejich spoj odbaven, než se na letiště vydají.

Problémy má letiště i ve středu, kdy byly zaplaveny příjezdové cesty k němu, píše CNN . Mnoho leteckých společností včetně vlajkového dopravce Emirates hlásí zpoždění, ale i rušení letů. Emirates ve středu ráno oznámily, že až do půlnoci pozastavily odbavování cestujících.

Mezinárodní letiště v Dubaji také doporučilo cestujícím na letiště nejezdit, pokud to není nutné. „Lety jsou nadále zpožděny a odloženy. Prosím zkontrolujte si stav svého letu u svého dopravce, snažíme se obnovit provoz, co nejdříve to půjde,“ napsalo letiště na síti X. Cestující, kteří jsou už na letišti, budou odbaveni.