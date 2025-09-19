Vládnoucí afghánské hnutí Taliban zakázalo na univerzitách knihy, které napsaly ženy. Úřady nechaly z rozhodnutí Talibanu odstranit celkem sto čtyřicet titulů, za jejichž vznikem stojí autorky, uvedl web stanice BBC. Islamistické hnutí tak pokračuje v omezování ženských práv, jejichž stav se výrazně zhoršil po návratu Talibanu k moci v roce 2021.
Další omezení práv. Taliban zakázal na univerzitách knihy napsané ženami
Taliban rozhodl, že do univerzitního výukového systému již nebude patřit celkem 680 titulů problematických z hlediska islámského práva šaría a linie prosazované hnutím. Mezi těmito knihami je i zmíněných sto čtyřicet děl napsaných ženami – včetně natolik neideologických titulů, jako je „Bezpečnost v chemické laboratoři“.
Nové nařízení také zakazuje na univerzitách výuku lidských práv a zmínky o sexuálním obtěžování. Vysoké školy se také dozvěděly, že nesmí vyučovat celkem osmnáct předmětů protivících se právu šaría, uvedla BBC.
Taliban omezuje ženy více způsoby
Opatření je další v řadě kroků, kterými Taliban omezuje práva žen či sexuálních menšin. Před třemi lety vládnoucí hnutí oznámilo, že Afghánky nebudou mít až do odvolání přístup k vyššímu vzdělání. Veřejné i soukromé školy v zemi obdržely od ministerstva pro vyšší vzdělání dopis, který jim nařídil bez prodlení zamezit studentkám v přístupu k univerzitnímu vzdělání. Nařízení vzápětí při jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku odsoudily Spojené státy a Velká Británie. Taliban také v té době násilně rozehnal několik demonstrací za práva žen.
Kromě omezování vzdělání Taliban vydal řadu dalších nařízení, která se týkají žen. Nařídil jim například, aby na veřejnosti nosily burku, tedy oděv, který je zahaluje od hlavy k patě. Ženy také nesmí opouštět domov bez mužského příbuzného a byly rovněž vyloučeny z většiny zaměstnání ve veřejné správě. Vládnoucí hnutí také omezení svobod žen rozšířilo o zákaz chození do parků, lázní či tělocvičen.
Taliban se po dvaceti letech opět chopil moci v zemi v srpnu 2021, když ji opustila spojenecká vojska vedená USA. Krátce poté hnutí slíbilo, že se nehodlá mstít a že v bezpečí jsou vojáci, úředníci, cizinci i ženy.