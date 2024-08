Cizinci naverbovaní Ruskem popsali lsti i vidinu výdělku

Ruské úřady rekrutují cizince do své invaze na Ukrajinu prostřednictvím inzerátů na sociálních sítích. Cílí zejména na občany zemí globálního Jihu. Nabízí jim vysoké platy i další bonusy. Německá veřejnoprávní televize Deutsche Welle vyzpovídala dva cizince, kteří smlouvu o vstupu do armády podepsali. Oba muži přiznali, že byli motivováni možným zlepšením finanční situace a příslibem, že budou v ozbrojených silách fungovat jako pomocná síla v týlu. Místo toho skončili na frontové linii a následně v zajetí ukrajinské armády.

V květnu byl zraněn a zajat ukrajinskými vojáky a následně převezen do nemocnice nedaleko fronty, kde souhlasil s rozhovorem pod podmínkou anonymity.

Jednadvacetiletý muž ze Srí Lanky se dozvěděl o možnosti vstupu do ruské armády od dalšího obyvatele ostrova. Ten mu řekl o podmínce, že pokud odslouží rok, získá pro sebe a své rodiče ruské občanství. „Řekl mi, že nebudu poslán na frontu, ale že budu sloužit pouze jako pomocník,“ sdělil mladý muž DW . Po podepsání smlouvy s ruským ministerstvem obrany byl ale muž poslán bojovat přímo na frontovou linii.

V Rusku muž nejprve pracoval v řeznictví a poté, co mu vypršelo vízum, zůstal v Moskvě ilegálně ještě rok. Nakonec se rozhodl zapojit do řad ruských ozbrojených sil. Po dvouměsíčním nasazení ve vnitrozemí byl poslán na předměstí Ruskem okupovaného města Doněck.

Svému veliteli řekl, že „chce zpátky na Srí Lanku“, ale velitel mu odpověděl, „že to není možné a v případě porušení smlouvy mu hrozí patnáct let vězení“, svěřil se televizi. Než byl zraněn a zajat, strávil na frontě pět dnů. Muž také sdělil, že v jeho jednotce byli občané z Nepálu, Indie, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu.

Z taxikáře vojákem na frontové linii

Agentura Bloomberg napsala, že se Rusko snaží přinutit pracovníky a studenty ze zahraničí k tomu, aby vstoupili do ruské armády a bojovali proti Ukrajině. Verbovaní opakovaně sdělili, že by jim úřady neprodloužily víza, pokud by odmítli v armádě sloužit.

V červenci se Deutsche Welle podařilo vyzpovídat dalšího rekruta – pětatřicetiletého muže z Nepálu, který je držen ve vojenském vězení na západě Ukrajiny. Muž v minulosti pracoval jako taxikář a vydělával si okolo devíti tisíc korun měsíčně. Výplata mu nestačila na uživení sebe, ženy, dvou dětí a rodičů. Od přátel z Indie se dozvěděl, že v ruské armádě si může vydělat o dost více peněz.

V říjnu roku 2023 přijel Nepálec do Moskvy, kde podstoupil prohlídku a podepsal roční smlouvu. Spolu s dalšími šedesáti cizinci byl převezen do vojenského výcvikového střediska na okraji Moskvy. O zařízení, o němž americká televize CNN uvádí, že slouží pro výcvik zahraničních vojáků, hovořili i další cizinci naverbovaní Ruskem.