Česko je pro USA zárukou stability ve střední Evropě, věří politolog Kraus

Podle řady expertů pozvánka k návštěvě Bílého domu od Joea Bidena Fialovi přišla i díky české iniciativě na dodávky munice Ukrajině, která se již přes dva roky brání obnovené ruské invazi. Tuto iniciativu Kraus hodnotí pozitivně a míní, že v USA takovou akci nečekali. „Jsem přesvědčen, že je to signál z Bílého domu, že Evropa přece jen dělá, co může, a český postoj a česká iniciativa je v tomto jedinečná,“ řekl Kraus.

Sám Michael Kraus slavnou Oválnou pracovnu v sídle amerických prezidentů navštívil a v rozhovoru se svěřil, že to pro něj byl obrovský zážitek. I kvůli tomu, že se zabývá historií mezinárodních vztahů. „Při návštěvě Oválné pracovny se mi vyjeví ta důležitá rozhodnutí, která američtí prezidenti museli v různých krizích řešit. Tam je opravdu cítit ta váha historie,“ popisuje Kraus.

Politolog Kraus si myslí, že by mohla napomoct zvýšit váhu České republiky v USA. To, že Česko přišlo s touto iniciativou, „je v současnosti také signál, že v tom evropském regionu, a zvlášť tom středoevropském, kde se některé země ubírají jinou cestou, jako Maďarsko a Slovensko, přece jenom jsou určité záruky stability a kontinuity strategie NATO a USA ve snaze vyjít vstříc Ukrajincům, kteří bojují za stejné hodnoty,“ zhodnotil Kraus.

Fiala se při návštěvě USA má také setkat s předsedou sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Český premiér by tak na něj mohl zatlačit, aby pokračovaly snahy Kongresem protlačit balík pomoci pro Ukrajinu, který již několik měsíců blokuje Republikánská strana, jejíž je Johnson členem. „Určitě si ho šéf sněmovny vyslechne s pozorností. Do jaké míry ho to ovlivní, v rámci všech patálií, které má ve vlastní straně, těžko říct.“ zhodnotil Kraus.

„Stát střední velikosti nemá vždycky příležitost být vyslyšen, a proto to pozvání premiérovi Fialovi je poctou a současně je to ocenění za širokou podporu, kterou Česká republika poskytla Ukrajině,“ uzavřel Kraus.