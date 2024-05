„Celá země je zmanipulovaná,“ tvrdí Trump. Proti verdiktu se odvolá

Americký exprezident Donald Trump, jehož porota jako první bývalou hlavu státu ve čtvrtek uznala vinným z trestného činu, se co nejdříve odvolá proti rozsudku stanovujícímu výši trestu. Stanici CNN to řekl jeho advokát Todd Blanche, který stejně jako Trump označil proces za neférový. Výši trestu oznámí soudce 11. července.

Blanche po vyhlášení rozhodnutí poroty vyzval soudce Juana Merchana, aby Trumpa zbavil viny. To soudce odmítl a oznámil, že o výši trestu rozhodne 11. července, tedy několik dní před sjezdem, na němž Republikánská strana vybere kandidáta do listopadových prezidentských voleb, jímž bude podle všeho právě Trump.

„Odvoláme se hned, jak to bude možné,“ předeslal posléze Blanche. Newyorská pravidla podle něj stanovují, že odvolání je možné podat ve chvíli, kdy je známa výše trestu. Trump by mohl dostat až čtyři roky vězení, právní experti však očekávají, že mu soudce udělí spíše podmíněný trest a pokutu.

„Mohli jste vidět ve tváři prezidenta Trumpa a v tom, jak šel, když opouštěl soudní místnost, že odcházel vážný, přísný a odhodlaný. Myslím, že v mnoha ohledech to jen pomůže kandidátovi Trumpovi stát se 47. prezidentem Spojených států,“ řekl ČT24 Trumpův podporovatel a syn exstarosty New Yorku Andrew Giuliani.

Podle reportérů v soudní síni si Trump vyslechl verdikt poroty s kamenným výrazem ve tváři. „Bylo to extrémně napjaté. A to víte, i když verdikt poroty podle mě nebyl nějakým obřím překvapením, slyšet ovšem slovo vinen o bývalém prezidentovi Spojených států čtyřiatřicetkrát, to je velká výpověď o našem soudním systému a právním státě,“ přiblížil pro ČT24 atmosféru v síni během vynesení rozsudku Andrew Rice, reportér New York Magazine.

Naopak demokraté zdůrazňovali, že odsouzený politik by se podle nich neměl stát prezidentem. Volební tým prezidenta Joea Bidena uvedl, že nikdo nestojí nad zákonem. „Donald Trump se vždy mylně domníval, že nikdy nebude čelit důsledkům porušování zákonů ve svůj osobní prospěch. Dnešní rozsudek však nic nemění na tom, že americký lid čelí prosté realitě. Stále existuje jen jeden způsob, jak zabránit Trumpovu návratu do Bílého domu: volby,“ vzkázal Biden.

Verdikt pozorně sledovali příznivci o odpůrci amerického exprezidenta. „Rozsudek mě nepřekvapil, věděla jsem, že to udělají, protože ho nechtějí za prezidenta. Bylo to naplánované, pečlivě naplánované, proto jsme tady,“ vylíčila Trumpova podporovatelka Maria C. Gonzalezová. Naopak Susan Ryanovou rozsudek potěšil: „Jsem moc ráda, že konečně nese nějakou odpovědnost. Ano, vyhýbal se zákonu mnoho let, desetiletí, a konečně ho to dostihlo.“