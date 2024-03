Trump chce zpět do svého týmu Paula Manaforta. Soud mu v minulosti uložil za spiknutí proti USA sedm a půl roku vězení

Ve Spojených státech by se za republikány o Bílý dům měl na podzim opět ucházet bývalý prezident Donald Trump. Ten do svého týmu podle médií opět přibere Paula Manaforta. Soudy přitom bývalého šéfa Trumpovy kampaně odsoudily do vězení za ekonomickou kriminalitu, bývalá hlava státu mu ale později udělila milost.