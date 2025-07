Britská vláda chce dát právo volit lidem od šestnácti let

Britská vláda chce celoplošně a ve všech volbách dát aktivní volební právo lidem od šestnácti let věku. To už částečně platí ve Skotsku a Walesu. Navrhované změny ještě musí schválit parlament. Snížení věkové hranice u prvovoličů ze současných osmnácti na šestnáct let před příštími parlamentními volbami je součástí opatření na zvýšení účasti občanů na demokracii, uvedla vláda.

Účast v posledních parlamentních volbách v roce 2024 byla 59,7 procenta a byla tak nejnižší od roku 2001. Podle knihovny britské Dolní sněmovny výzkum ze zemí, které snížily minimální věk voličů na šestnáct let, ukazuje, že to nemělo žádný vliv na volební výsledky. U šestnáctiletých přitom byla větší pravděpodobnost, že se dostaví k volbám, než u osmnáctiletých prvovoličů.

Snížení dolní věkové hranice voličů slíbila před posledními volbami vítězná Labouristická strana, jejíž obliba mezitím prudce klesla.

Navrhovaná volební reforma má také rozšířit možnosti prokazování totožnosti voličů. Stačit jim k tomu nově mají bankovní karty vydané ve Spojeném království a digitální formáty stávajících průkazů totožnosti, jako jsou řidičské průkazy a průkazy válečných veteránů.

Přísnější pravidla pro dary politickým stranám

Vláda hodlá v rámci boje proti vměšování ze zahraničí také zpřísnit pravidla pro dary politickým stranám. Poskytování darů má být znemožněno fiktivním společnostem s nejasným vlastnictvím.

Ve většině evropských států včetně Česka je stanovena hranice aktivního volebního práva na osmnáct let. Například v Rakousku či na Maltě ale mohou volit ve všech volbách již šestnáctiletí. V Německu mohou hlasovat lidé už od šestnácti let v některých zemských a komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu (EP). Do EP mohou hlasovat šestnáctiletí i v Belgii.

V místních volbách mohou v šestnácti letech hlasovat i v Estonsku, ale třeba i ve Skotsku a Walesu. V Bosně a Hercegovině a v Srbsku mohou podle údajů serveru CIA World Factbook hlasovat šestnáctiletí v případě, že jsou zaměstnaní. V Řecku mohou hlasovat mladiství od sedmnáct let.