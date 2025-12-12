Bouře Byron zabila v Gaze nejméně jedenáct lidí a prohloubila humanitární krizi

Pásmo Gazy zasáhla silná bouře Byron, která si v posledních 24 hodinách vyžádala nejméně jedenáct obětí a několik dalších zranila, informovala v pátek palestinská agentura Wafa. Kvůli silným dešťům, které v Gaze vypukly ve středu, se zřítila řada budov a záplavy se rozšířily do více částí oblasti.
Tamní zdroje podle Wafa uvedly, že ve městě Bejt Láhíjá na severu Gazy se zřítil dům, na místě zemřelo pět lidí a několik dalších bylo zraněno. Dva lidé zemřeli poté, co se na ně sesunula vysoká zeď západně od města Gaza. V uprchlickém táboře byly zraněny také dvě děti, na které spadl stan.
Kvůli mrazivým teplotám v uprchlickém táboře Chán Júnis ve čtvrtek zemřel kojenec. Podle al-Džazíry bouře a silný vítr v táboře již zničily desítky stanů a vysídlené rodiny tak musejí hledat provizorní přístřešky.
Úřady varovaly řadu obyvatel, kteří žijí v domech poškozených izraelskými útoky, že uvnitř není během bouře bezpečné zůstávat. Šéf úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) Philippe Lazzarini ve čtvrtek na platformě X upozornil na humanitární katastrofu sužující Pásmo Gazy. „Palestinci, kteří přišli o všechno, čelí další vlně utrpení,“ napsal Lazzarini.
Přestože příměří v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás vstoupilo v platnost 10. října, více než milion tamních obyvatel dál žije v provizorních stanech, které jim zajišťují pouze minimální ochranu před deštěm. Ten již podle Wafa zaplavil tisíce stanů obydlených vysídlenými Palestinci.
Ředitel nemocnice Šifá ve městě Gaza Muhammad Abú Salmíja uvedl, že jeho nemocnice již zaznamenala vysoký nárůst případů podchlazení u dětí a hospitalizací starších lidí či těch se srdečním či respiračním onemocněním. Další ohroženou skupinou jsou podle něj těhotné ženy. Problémy s vytápěním provizorních přístřešků v kombinaci s promočenými lůžky a oblečením rizika spojená s chladem zvyšují. Nedostatek léků podle ředitele situaci zranitelných osob ještě dále zhoršuje.