Berlínské letiště kvůli počasí pozastavuje starty a čeká rozsáhlé komplikace


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Letiště Berlín Braniborsko (BER), které obsluhuje německou metropoli, ve čtvrtek ráno kvůli mrznoucímu dešti pozastavilo všechny starty, přistání jsou nadále možná. Agentura DPA napsala, že se očekává rozsáhlé rušení letů a že odložené spoje naberou značná zpoždění. Pražské letiště ve čtvrtečním letovém plánu neeviduje žádné spoje mezi českým hlavním městem a Berlínem, cestujících se tak toto omezení nedotkne.

„Kvůli povětrnostním podmínkám nejsou nyní možné žádné starty. Prosím, ověřte si status letu u své aerolinky,“ uvedlo na webu berlínské letiště. Mrznoucí déšť podle DPA znemožnil odmrazování letadel připravujících se ke vzletu.

Zatím není jasné, jak dlouho omezení potrvá. Odletová tabule berlínského letiště ve čtvrtek po 08:00 SEČ ukazovala u odbavovaných letů více než dvouhodinová zpoždění. Stránka BER je ale zřejmě přetížená, protože funguje s potížemi.

Německo se již několik dní potýká s dopady zimního počasí, například ve středu odpoledne muselo kvůli hustému sněžení přerušit provoz letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, což mělo dopad i na spoje s Prahou. Odřeknuta byla asi stovka letů.

Pro čtvrtek Německá meteorologická služba (DWD) varovala před ledovkou na východě země, nejhorší situace je právě v Berlíně, ale také na východě Braniborska a na jihu Pomořanska. Na problémy se ale musí připravit i východ Saska s Lužicí.

Hlášený dron dočasně přerušil provoz berlínského letiště
Ilustrační snímek

