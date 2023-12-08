Вистави оперного театру під час війни

В укриттях, у підземних паркінгах та у підвалі будівлі театру, трупа Харківської опери виступає, навіть під час війни в Україні. З оригінальних декорацій та театрального реквізиту, зараз в оперному театрі готують зал на 400 місць. Частина театрального колективу, також їздить з концертами Європою. Про це Чеському телебаченню повідомив генеральний директор-художній керівник Харківського національного академічного театру опери та балету Ігор Тулузов. Він спілкувався з редактором Віталією Токарчук.