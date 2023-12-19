Сучасна підготовка військових в Україні

Vitalija Tokarčuková
před 1 h hodinou|Zdroj: ČT24
Сучасна підготовка військових в Україні (zdroj: ČT24)

Компанія STRATA 22 є дочірньою компанією українського агентства дослідницьких проєктів ЮаРПА та розробляє імерсивні мультимедійні системи для бойової підготовки. З початку повномасштабної війни понад 45 тисяч військовослужбовців пройшли безкоштовні тренування на платформі. За словами директора, це скорочує навчання бійців на полігоні і що найважливіше – заощаджує дорогі боєприпаси. Про це Стефан Турський сказав редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.

Moderní výcvik vojáků na Ukrajině

Dceřiná společnost ukrajinské agentury pro perspektivní výzkumné projekty UARPA – Strata 22 vyvíjí multimediální systémy pro bojový výcvik. Od začátku války bezplatně vyškolila více než 45 tisíc vojáků. Podle ředitele společnosti tak zkrátila jejich výcvik na cvičišti o několik týdnů a ušetřila množství munice. Stefan Turskyj to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.

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