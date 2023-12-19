Сучасна підготовка військових в Україні

Компанія STRATA 22 є дочірньою компанією українського агентства дослідницьких проєктів ЮаРПА та розробляє імерсивні мультимедійні системи для бойової підготовки. З початку повномасштабної війни понад 45 тисяч військовослужбовців пройшли безкоштовні тренування на платформі. За словами директора, це скорочує навчання бійців на полігоні і що найважливіше – заощаджує дорогі боєприпаси. Про це Стефан Турський сказав редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.