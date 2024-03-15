За словами радника прем’єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаша Пояра, перші поставки боєприпасів в рамках, так званої чеської ініціативи, можна очікувати в Україні не пізніше червня. У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив про можливість закупівлі артилерійських снарядів у третіх країн. У вівторок 12 березня, прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що підтверджено 300 000 і 200 000 одиниць боєприпасів за гроші 18 країн. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук розпитала українського військового аналітика Євгена Дикого про обіцяні поставки.
Поставки боєприпасів в рамках чеської ініціативи до України
Поставки боєприпасів в рамках чеської ініціативи до України (zdroj: ČT24)
Dodávky z „české muniční iniciativy“ na Ukrajinu
První dodávky z takzvané „české muniční iniciativy“ lze podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara na Ukrajině očekávat nejpozději v červnu. O možnosti nakoupit dělostřelecké granáty ve třetích zemích informoval v únoru prezident Petr Pavel. V úterý 12. března oznámil premiér Petr Fiala, že je potvrzeno 300 tisíc a přislíbeno 200 tisíc kusů munice. Do iniciativy se zapojilo 18 zemí. Redaktorka České televize Vitalija Tokarčuková se nejen na to ptala ukrajinského vojenského analytika Jevhena Dykuje.