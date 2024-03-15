Поставки боєприпасів в рамках чеської ініціативи до України

За словами радника прем’єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаша Пояра, перші поставки боєприпасів в рамках, так званої чеської ініціативи, можна очікувати в Україні не пізніше червня. У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив про можливість закупівлі артилерійських снарядів у третіх країн. У вівторок 12 березня, прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що підтверджено 300 000 і 200 000 одиниць боєприпасів за гроші 18 країн. Редактор Чеського телебачення Віталія Токарчук розпитала українського військового аналітика Євгена Дикого про обіцяні поставки.