З 2014 року творче об’єднання «Музичний батальйон» намагається поширювати українську культуру на теренах зі значним російським впливом. Напочатку війни значна кількість учасників обʼєднання стали на захист України. Деякі з них отримали поранення, а дехто загинув. Про це заявив голова спілки Володимир Гончаров редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Музиканти підтримують українську армію не тільки музикою
Музиканти підтримують українську армію не тільки музикою (zdroj: ČT24)
Hudebníci podporují ukrajinskou armádu nejen hudbou
Ukrajinský spolek Hudební prapor se už od roku 2014 snaží o šíření ukrajinské kultury na územích s významným vlivem Ruska. Na začátku války se několik členů zapojilo do obrany Ukrajiny. Někteří z nich utrpěli zranění a spolek má i oběti na životech. Jeho vedoucí Volodymyr Hončarov to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.