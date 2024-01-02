Музиканти підтримують українську армію не тільки музикою

З 2014 року творче об’єднання «Музичний батальйон» намагається поширювати українську культуру на теренах зі значним російським впливом. Напочатку війни значна кількість учасників обʼєднання стали на захист України. Деякі з них отримали поранення, а дехто загинув. Про це заявив голова спілки Володимир Гончаров редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.