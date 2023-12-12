Можливості повернення українських дітей з Росії в Україну

Для повернення дітей, депортованих або примусово переселених з України до Росії, необхідні обов’язкові юридичні угоди. Діти-сироти та діти без батьків не підпадають під дію Женевських конвенцій чи додаткових протоколів. Про це заявила українська правозахисниця Київського регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. За її словами, цих дітей необхідно повернути в Україну в порядку, який існує в міжнародному приватному праві щодо випадків викрадення дітей. Юристка поспілкувалася з редактором Віталією Токарчук.