Для повернення дітей, депортованих або примусово переселених з України до Росії, необхідні обов’язкові юридичні угоди. Діти-сироти та діти без батьків не підпадають під дію Женевських конвенцій чи додаткових протоколів. Про це заявила українська правозахисниця Київського регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. За її словами, цих дітей необхідно повернути в Україну в порядку, який існує в міжнародному приватному праві щодо випадків викрадення дітей. Юристка поспілкувалася з редактором Віталією Токарчук.
Можливості повернення українських дітей з Росії в Україну
Можливості повернення українських дітей з Росії в Україну (zdroj: ČT24)
Možnosti návratu ukrajinských dětí z Ruska na Ukrajinu
Pro návrat dětí deportovaných nebo nuceně přemístěných z Ukrajiny do Ruska jsou nutné závazné právní smlouvy. Na sirotky a děti bez rodičů se nevztahují ženevské úmluvy ani dodatkové protokoly. Uvedla to ukrajinská ochránkyně lidských práv z Regionálního centra pro lidská práva v Kyjevě Kateryna Raševská. Tyto děti je podle ní potřeba vracet na Ukrajinu podobným způsobem, který existuje v mezinárodním soukromém právu pro případy únosů dětí. Právnička hovořila s redaktorkou Vitalijí Tokarčukovou.
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