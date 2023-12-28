Біологічний батько навіть у разі поранення на війні (zdroj: ČT24)

Закон про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство очікує на підпис Президента України. Верховна Рада ухвалила закон наприкінці листопада. Усі військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини для подальшого використання за рахунок держави. Про це народний депутат України Оксана Дмитрієва повідомила редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.