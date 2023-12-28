Закон про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство очікує на підпис Президента України. Верховна Рада ухвалила закон наприкінці листопада. Усі військові зможуть зберігати свої репродуктивні клітини для подальшого використання за рахунок держави. Про це народний депутат України Оксана Дмитрієва повідомила редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Біологічний батько навіть у разі поранення на війні
Біологічний батько навіть у разі поранення на війні (zdroj: ČT24)
Biologickým rodičem i v případě válečného zranění
Na podpis ukrajinského prezidenta čeká zákon o zajištění práv vojáků a vojákyň na biologické rodičovství. Nejvyšší rada Ukrajiny zákon schválila na konci listopadu. Všem vojákům umožní uchování pohlavních buněk pro možnosti pozdějšího použití na náklady státu. Redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové o tom řekla předsedkyně podvýboru pro moderní lékařské technologie Nejvyšší rady Ukrajiny Oksana Dmytrijevová.