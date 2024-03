Řidič kamionu, který se v Holešově srazil s vlakem, zaplatí padesát tisíc. Přejezd už je lépe zabezpečený

Státní zástupkyně podmíněně zastavila stíhání řidiče nákladního vozu, který se loni v červnu v Dobroticích, místní části Holešova na Kroměřížsku, srazil s vlakem. Informovalo o tom dozorové Okresní státní zastupitelství v Kroměříži. Vlak po srážce vykolejil, devět lidí se lehce zranilo, řidič nákladního auta těžce. Nyní musí zaplatit padesát tisíc korun na konto obětí trestné činnosti. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu předtím hrozilo až pět let vězení. Podle Správy železnic je už přejezd lépe zabezpečený a v budoucnu na něm budou i závory.

Vlak RegioNova při nehodě vykolejil třemi nápravami ze čtyř. Po srážce s nákladním autem, které se převrátilo na bok, byl výrazně poškozený. Majetková škoda na vlakové soupravě byla vyčíslena na 3,8 milionu korun a na železnici na dvě stě padesát tisíc korun, uvedla už dříve policie.

Ve vlaku cestovalo zhruba padesát lidí. Devět zraněných při nehodě převezly sanitky do nemocnic v Kroměříži a ve Zlíně, jejich zranění byla většinou lehká. Řidič podle dřívějšího vyjádření záchranné služby utrpěl těžké zranění.

Správa železnic už přejezd upravila

Havárie se stala na přejezdu, který zabezpečovaly pouze výstražné kříže. K několika nehodám tam došlo už v minulosti. Podle Správy železnic už byla přijata nová bezpečnostní opatření a další se chystají.

„Došlo ke zvýraznění výstražných křížů reflexním žlutým podkladem a k zavedení trvale snížené traťové rychlosti přes přejezd. S dotčenými orgány jsme také projednali osazení dopravní značky STOP, to by se mělo realizovat do konce měsíce,“ informovala ČT mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

S dalšími úpravami Správa železnic počítá v příštím roce. „Vzhledem k nehodám na přejezdu jsme loni iniciovali zvýšení úrovně jeho zabezpečení. Akce je už zařazena v plánu investic, letos se bude zpracovávat projektová dokumentace, v příštím roce pak předpokládáme realizaci stavby,“ dodala mluvčí s tím, že dojde k vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami.