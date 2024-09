Zástupci SPOLU a Starostů pro jižní Moravu v Brně podepsali koaliční smlouvu

Dokument podepsali lídři stran Grolich, Jiří Crha (ODS), Marek Sovka (TOP 09) a František Lukl (STAN), následovali další členové. „Jsme první kraj, pokud se nepletu. Navazujeme se stejnými lidmi a stejným programem. Máme, a vždy jsme měli, přátelské vztahy. Domlouvání tedy nebylo dlouhé a nebyl důvod to odkládat,“ uvedl Grolich. Zástupci stran se už v neděli dohodli na složení krajské rady a personálním obsazení jednotlivých pozic.

V koaliční smlouvě strany definovaly své programové priority. „Důležité je, abychom nechali stejně vysoké investice do dopravy. V této oblasti také chceme pořídit nové vlaky na zbývající koleje. Do čtyř let asi nebudou hotové, ale měly by být ve výrobě. Ve zdravotnictví chceme zachovat stávající síť nemocnic v majetku kraje a systém řízení stabilizovat. Co se týče sociálních věcí, potřebujeme modernizovat domovy pro seniory a navýšit jejich kapacitu,“ popsal hejtman.