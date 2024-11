Zaměstnanci Tamehu žijí v nejistotě. Nový majitel čeká, co bude s Liberty

Tameh je spojen s prvovýrobou Liberty

„Aktuálně je to trošku předčasné říkat, co to pro zaměstnance znamená, protože Tameh je nedílně spojen s Liberty Ostrava, a to hlavně s primární prvovýrobou,“ zmínil insolvenční správce Tameh Czech Dominik Hart. Prvovýroba ale v Liberty skončila. Z šesti tisíc zaměstnanců v ní na konci roku zůstane dva tisíce čtyři sta.

Sobolová poznamenala, že jsou „v patové situaci“. „Kvůli kolektivní smlouvě, protože kolektivní smlouva s odstupným nám platí do konce prosince letošního roku,“ vysvětlila.

Peníze z prodeje Tamehu půjdou do majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení. Největšími věřiteli firmy byly banky. „Velkým věřitelem byla též společnost OKD, dodávající uhlí, s pohledávkou přesahující čtvrt miliardy korun,“ dodal Hart.