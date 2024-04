Zaměstnanci Liberty Ostrava, kteří nepracují, budou dostávat jen sedmdesát procent mzdy

Zaměstnanci Liberty Ostrava, kteří kvůli tomu, že provozy v podniku stojí, nechodí do práce, budou od pondělí po většinu času dostávat už jen sedmdesát procent mzdy. Dosud dostávali sto procent. Jejich návrat do práce firma odložila o dalších šest týdnů. Řekl to předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Do práce v hutním podniku Liberty Ostrava nyní chodí jen zhruba 2100 z 5400 zaměstnanců. Většina provozů v huti stojí a většina zaměstnanců huti a jejího dodavatele Tameh Czech zůstává od loňského 22. prosince doma, protože se spolu firmy nedohodly na cenách a dodávkách energií. Dosud firma jejich návrat do práce odkládala vždy o týden.

Slanina už dříve řekl, že pro firmu je výhodnější, když lidé chodí do zaměstnání, i když tam nedělají svou běžnou práci. „Když jsou placeni sty procenty z průměrné mzdy, tak je to více, než kolik je běžná měsíční mzda,“ řekl Slanina. Zaměstnanci, kteří byli doma, tak dostávali prakticky víc než ti, kteří pracovali.

Věřitelé hlasují o restrukturalizačním plánu

Věřitelé Liberty nyní hlasují o restrukturalizačním plánu, který jim firma předložila. Podle soudu je věřitelů více než třináct set. Mluvčí huti Kateřina Zajíčková už dříve bez podrobností uvedla, že většina věřitelů už s plánem vyslovila souhlas. V doplňujícím vysvětlení k restrukturalizačnímu plánu Liberty uvedla, že ke konci února eviduje celkové závazky zhruba za víc než šestnáct miliard korun.

Restrukturalizační plán má dvě varianty dalšího postupu – varianta A vychází z toho, že se Liberty s Tamehem dohodne, plán B počítá s řešením bez Tamehu. Liberty uvádí, že v případě varianty A by vysokou pec, která je od loňského října v takzvaném teplém útlumu, spustila v létě a pohledávky věřitelů splatila do jara 2026. V případě varianty B by dodávky energií od Tamehu nahradily dodávky od jiných dodavatelů a z nového energetického komplexu, podnik by vysokou pec spustil na přelomu let 2024 a 2025 a pohledávky věřitelů splatil do konce roku 2025.