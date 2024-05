Začaly opravy dvou důležitých silnic ve Znojmě. Řidiči bloudili na objížďkách

Ulicemi Znojma projíždějí denně stovky kamionů. Těžká auta zvlnila povrch některých silnic, bylo třeba začít s opravami. „Ta vozovka by měla mít životnost minimálně deset let. Na to je to konstruováno. Na to je udělaný i ten projekt,“ řekl oblastní ředitel firmy Strabag Ondřej Chrást.

Investice za patnáct milionů korun ale teď nepohodlí lidem na cestách na čas ještě zvětšila. Po Mariánském náměstí a Pražské ulici projedou jen ve směru do centra, opačně, na Prahu nebo Jihlavu musí podle oranžových šipek objížďkou. „Je to značeno zvlášť pro tři a půl tuny a nad tři a půl tuny,“ řekl ředitel Ředitelství silnic a dálnic – Správy Brno David Fiala

Podle policistů se průjezd Znojmem během pondělní dopolední špičky některým protáhl o desítky minut. Svou vinu na tom měli řidiči nákladních aut, kteří vjeli, kam neměli.