Začala oprava hlavního tahu v Litovli. Jde o silnici, kterou před čtyřmi lety stavební firma podle hejtmanství ošidila na materiálu. Patří mezi pět úseků, které Olomoucký kraj reklamoval v souvislosti s kauzou Autostráda. V té byli obviněni zástupci firem, stavební dozor i bývalý náměstek hejtmana.
Začala oprava silnice z kauzy Autostráda
V roce 2021 v Dukelské ulici v Litovli pokládali dělníci nový asfalt. Teď ho frézují pryč. Řidiči tak musejí hlavní tah, kudy denně běžně projede zhruba deset tisíc aut, znovu objíždět.
„Je to spojení na Uničov, prakticky až na Šternberk a Olomouc. Firma má povolení do 5. října, nicméně podle mých informací to stihne daleko dříve. Osmého až desátého září by se už mělo asfaltovat a mělo by být hotovo,“ věří starosta Litovle Viktor Kohout (nestr.).
To, že je silnice v Litovli nekvalitně postavená, zjistil Olomoucký kraj díky diagnostice, kterou si nechal zpracovat po vypuknutí kauzy Autostráda. V ní jde o to, že stavební firmy používaly jiný materiál, než měly, nebo ho bylo vyprojektováno méně. Krajský stavební dozor na to neupozornil, protože byl součástí organizované skupiny.
„Na hlavním úseku je přes dvě stě šedesát metrů, kde se to dělá opravdu úplně od základu, protože to bylo nějakým způsobem ošizeno,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).
Kromě silnice v Litovli reklamoval kraj u stavebních firem ještě další čtyři. Se zhotoviteli se zatím nedohodl na nápravě dvou z nich: ve Slatinkách a mezi Slatinicemi a olomouckou částí Nedvězí. „Pokud k tomu nedojde, půjdeme i soudní cestou. Protože si nemůžeme dovolit někomu něco promíjet,“ zdůraznil Okleštěk.
Autostráda
Zatýkání začalo předloni 13. listopadu. Policisté tehdy zasahovali i na krajském úřadě kvůli tehdejšímu náměstkovi hejtmana pro dopravu Michalu Záchovi (dříve ODS). Dodnes pracují se škodou v desítkách milionů korun.
„Hrubý odhad konce vyšetřování je podzim tohoto roku. Celkem bylo v této trestní věci obviněno třináct fyzických osob a jedna osoba právnická. S pěti fyzickými osobami došlo k uzavření dohody o vině a trestu,“ shrnul vrchní státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radim Dragoun.
Jedna dohoda je už pravomocná. Soud schválil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let pro spolumajitele stavební firmy Frekomos Dušana Cimalu. Současně měl zaplatit pět a půl milionu korun.