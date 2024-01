Víkendová výluka zkomplikuje cesty vlakem z Prahy na západ. Od pondělí naváže modernizace koridoru

ČTK, mld

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK

Osobní vlak na nádraží v Karlštejně

Rozsáhlá výluka značně zkomplikuje víkendové cestování z Prahy do západních Čech. Žádný vlak směrem na Beroun, Plzeň ani Mnichov nepojede z pražského hlavního nádraží ani ze Smíchova. Rychlíky a osobní vlaky budou začínat v Radotíně, expresy až v Berouně. Od pondělí naváže o trochu mírnější, ale mnohem delší výluka naplánovaná až do prosince. Většina osobních vlaků z Prahy bude končit v Karlštejně, dále do Berouna dovezou cestující hlavně rychlíky. Dálkovým spojům mezi Prahou a Plzní se zároveň prodlouží jízdní doba, část rychlíků bude místo hlavního nádraží začínat a končit na Smíchově.

Práce na III. tranzitním železničním koridoru západně od hlavního města se časově setkaly s několika dalšími výlukami v pražském železničním uzlu. Kvůli rekonstrukci Branického mostu tak nemohou vlaky využít obvyklou objízdnou trasu, která vede z hlavního nádraží do Radotína přes něj, Správa železnic zároveň dál omezuje provoz na zchátralém železničním mostě pod Vyšehradem. To vše bude mít dopad na nadcházející výluky. Velmi komplikovaná bude cesta vlakem z Prahy do Plzně nebo Mariánských Lázní či Domažlic hlavně o nadcházejícím víkendu 27. a 28. ledna. To se ještě nebude naplno pracovat u Karlštejna, výluka se týká nedávno modernizovaného úseku mezi Smíchovem a Radotínem. Nebude nepřetržitá, potrvá v sobotu i neděli vždy od 10:50 do 16:50, takže sobotní ranní odjezdy i večerní návraty z víkendu nepostihne. Velkou část dne ale vůbec nepojedou vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Pět expresních vlaků – z toho dva do Chebu a tři do Mnichova – bude místo Prahy začínat až v Berouně. V opačném směru výluka postihne každý den šest spojů. České dráhy místo nich vypraví náhradní autobusovou dopravu, která pojede podle výlukového jízdního řádu téměř o hodinu dříve, než obvykle jezdí vlaky.

S rychlíky a osobními vlaky to bude ještě složitější. Začínat budou na nádraží v Praze-Radotíně. Mezi hlavním nádražím a Smíchovem dráhy žádnou náhradní dopravu nezorganizují, cestující mají podle nich dojet metrem nebo tramvají. Ze Smíchova do Radotína a zpět pojedou v pětiminutových intervalech náhradní autobusy s označením XS7. I když interval mezi nimi bude kratší než u vlaků, jízdní doba bude naopak delší (čtrnáct minut ze Smíchova a v opačném směru sedmnáct minut oproti deseti u osobního vlaku). Kdo tedy pojede rychlíkem do Klatov, který obvykle odjíždí ve 12:05 z hlavního nádraží a ve 12:15 ze Smíchova, bude muset podle výlukového jízdního řádu sedět ve 12:22 ve vlaku Radotíně, a tedy jet ze Smíchova autobusem nejpozději ve 12:02. České dráhy zdůraznily, že „vlaky a autobusy náhradní dopravy na sebe vzájemně nečekají“. V minulosti jezdívaly dálkové vlaky při výlukách mezi Smíchovem a Radotínem obvykle odklonem z hlavního nádraží přes Krč a do Radotína se dostaly po Branickém mostě, ten je ale nyní uzavřen. Po komplikované víkendové výluce přijde další, dlouhodobá Na víkendovou výluku naváže od pondělí další, která ale potrvá až do prosince, a tak související úpravy vydala Správa železnic jako trvalou změnu jízdního řádu. Přímo souvisí se začínajícími pracemi na koridoru mezi Karlštejnem a Berounem. Již od loňského podzimu byl provoz mírně omezen, vlaky zejména jezdily pomaleji, ale od 29. ledna nepojede velká část z nich vůbec. „V úseku mezi Karlštejnem a Berounem bude výrazně snížená kapacita tratě a bude tu proto nutné dočasně snížit počet projíždějících vlaků. Nabídka spojení v čase ranní dopravní špičky zůstane zachována, omezení budou začínat až zhruba od devíti hodin dopoledne a skončí vždy kolem devatenácté hodiny,“ shrnul mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Osobní vlaky linky S7, která obvykle spojuje Prahu a Beroun, tedy budou převážně končit v Karlštejně. Po deváté hodině dopoledne se nejprve prodlouží půlhodinový interval mezi osobními vlaky na hodinový a od poledne do sedmi večer nepojedou za Karlštejn vůbec. Jako náhrada poslouží rychlíky linky R16, které budou mezi desátou dopoledne a sedmou večer mimořádně zastavovat nejen v Karlštejně, ale i v Srbsku.

Rychlíky, které budou v Karlštejně a Srbsku stavět, budou nově v Praze začínat, respektive končit, na Smíchově místo hlavního nádraží. Na hlavní nádraží by totiž nestihly dojet. Většině dálkových vlaků, kromě spojů vyjíždějících před čtvrt na devět dopoledne, se od pondělí prodlouží jízdní doba mezi Prahou a Berounem, potažmo Plzní. Západní expresy Praha–Cheb a Bavorské expresy Praha–Mnichov, které dosud ujely trasu mezi Prahou a Plzní za hodinu a 23 minut, ji budou mít ve směru do Plzně o dvanáct minut delší, v opačném směru se však změní jen o minutu. Podobné to bude s rychlíky, jimž se ve směru do Plzně prodlouží jízdní doba o dvanáct minut a v opačném směru se zkrátí plánovaný pobyt v Karlštejně. Protože ale rychlíky dosud měly na obrat na hlavním nádraží třináct minut, je důsledkem tohoto protažení zkrácení jejich trasy na Smíchov. Lidé, kteří by chtěli cestovat z pražského hlavního nádraží například do Srbska, tedy budou muset jet osobním vlakem buď na Smíchov, nebo až do Karlštejna a tam přestoupit do rychlíku.