Kvůli rekonstrukci je přerušen provoz na železničním Branickém mostu. Ovlivní to hlavně nákladní dopravu

Branický most

Kvůli rekonstrukci a přidání druhé koleje železničního Branického mostu v Praze je na něm přerušen provoz. Ovlivní to zejména nákladní železniční dopravce, kteří budou muset jezdit o sto sedmdesát kilometrů delší objízdnou trasou. Provoz po jedné koleji bude obnoven asi v červenci a nově po dvou kolejích budou vlaky jezdit na podzim.

Branický most je uzavřen s tříměsíčním zpožděním oproti původnímu plánu státní Správy železnic (SŽ), která chtěla most uzavřít už loni 20. října a znovu otevřít letos v dubnu. „Termín dokončení stavby posun výluky neovlivní,“ uvedla Správa železnic. Oprava mostu mezi stanicemi Radotín a Krč začala již loni v červenci, od té doby je uzavřený také pro pěší. Celkově by rekonstrukce za 2,7 miliardy korun měla trvat 19 měsíců.

Výluka omezí hlavně nákladní dopravce, kteří budou muset při cestách na západ od Prahy jezdit oklikou přes České Budějovice či Chomutov. Prezident Sdružení železničních nákladních dopravců Žesnad Martin Hořínek loni uvedl, že objízdné trasy jsou příliš vzdálené a nákladné. Například cesta do Nýřan u Plzně z Prahy se kvůli výluce vede přes České Budějovice, čímž se prodlouží zhruba o sto sedmdesát kilometrů na tři sta kilometrů. Mluvčí SŽ Nela Friebová uvedla, že nákladní dopravci zaplatí poplatky za využití dráhy jen za původní trasu.