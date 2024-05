Větší konkurence a tlak na ceny. Plzeňský kraj díky tomu zvládne víc dopravních staveb

Plzeňský kraj zvládne letos provést celkem devadesát dopravních staveb. Je to přibližně dvakrát víc, než původně plánoval. Díky konkurenci velkého počtu stavebních firem vysoutěžil nižší ceny. V tendrech dosahuje v průměru padesáti procent projektovaných cen staveb. Polovinu peněz, které tak ušetří, vloží do projektů, které měl připravené v zásobníku. V počtu staveb a oprav silnic II. a III. třídy tak bude letošek rekordní.

„Dosahujeme rekordně nízkých cen ve výběrových řízeních, kam se hlásí hodně uchazečů. Je to padesát procent cen spočítaných projektanty, někde i méně. Děláme tak jednou tolik staveb, než kolik jsme plánovali v rozpočtu,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Tato situace trvá podle něj už zhruba rok.

„Do soutěží se hlásí osm až dvanáct firem. Není to ale tak, že by jedna cenu podstřelila a ostatní byly vysoko. Jsou kolem padesáti procent a někde se třeba jedna firma utrhne a nabídne méně. Je hlad po práci, firmy si chtějí udržet lidi,“ řekl náměstek krajské správy a údržby silnic (SÚS) Martin Vít. Podle něj je SÚS za čtyřiadvacet let fungování na rekordně nízkých cenách, správa teď eviduje zakázku i za dvaatřicet procent projektované sumy. „Kvalita prací je přesto dobrá, ale klade to neskutečný důraz na kontroly našich lidí a technických dozorů. Máme nezávislou laboratoř na měření,“ vysvětlil.

Podle náměstka SÚS Josefa Velíška dopravní stavby „jakžtakž jedou“, ale pozemní stavitelství je v krizi. „Přímo z rozpočtu dáváme letos na silnice nejvíce peněz, přes sedm set milionů korun. Dalších necelých čtyři sta milionů korun přijde ze Státního fondu dopravní infrastruktury a stovky milionů z evropských peněz,“ uvedl Čížek.

Cena nového mostu se snížila o čtvrtinu

V Borovech u fungujícího mlýna staví SÚS nový most přes Úhlavu na silnici druhé třídy II/182 z Přeštic na Měčín. „Původní most, který byl v havarijním stavu a rok zavřený, bude nahrazen kompletně novou konstrukcí,“ popsal Čížek. Cena stavby se díky konkurenci osmi soutěžitelů snížila o čtvrtinu na dvaatřicet milionů korun s DPH.

Nový most bude mít větší propustnost díky jednomu poli místo dvou. „Začali jsme v březnu, během října budeme hotovi. Nově tam bude chodník,“ řekl stavbyvedoucí Tomáš Hnojský z firmy MI ROADS. Velká voda kvůli dešťům v regionu zatím stavbu neomezuje, i když hladina byla ve středu na druhém povodňovém stupni. Dodal ale, že horší situace je na menších tocích v regionu, například ve Stříbře a v Borku na Tachovsku voda vyplavila hotové základy mostků.

Stavby skončí v předstihu

„Havarijní stav mostu v Borovech stanovila diagnostika předpjaté výztuže, která se provádí destruktivní metodou. Začali jsme ji dělat poté, co spadl most v Janově (v Itálii v srpnu 2018) a Trojská lávka (v Praze v prosinci 2017). Museli jsme most zavřít pro veškerou dopravu,“ řekl Velíšek. Podle něj se stavbu podaří dokončit v rekordním termínu – od projektu přes povolení po dokončení potrvá dva roky.

Vedení kraje a SÚS dále zkontrolovaly opravu sedmi set metrů Plzeňské ulice v Dobřanech, kde cena po soutěži klesla o čtyřicet procent na dvacet pět milionů, a novostavbu pětikilometrového napojení severního Rokycanska na dálnici D5. „Po dokončení západního okruhu Plzně před rokem jde o druhou největší dopravní investici kraje v jeho historii. Díky ní se v Rokycanech, Litohlavech a Oseku odkloní nákladní doprava,“ řekl Čížek. Stavba, jejíž cena díky soutěži klesla o čtyřicet procent, bude stát tři sta šedesát milionů. Podle Čížka se určitě dokončí v předstihu příští rok.