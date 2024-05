Ve zlínské zoo se narodilo šest mláďat kapybary

Ve zlínské zoologické zahradě se narodilo šest mláďat kapybary, největšího hlodavce na světě. Je to nejpočetnější odchov v historii zlínské zoo.

„Pro samici je to náročnější. Musíme hlídat krmnou dávku, aby moc nezhubla, protože od ní pije šest mláďat, což je takové neobvyklé. Většinou máme tři, čtyři,“ uvedla chovatelka Ivana Jakšičová.

Mláďata přišla na svět na začátku dubna. První měsíc strávila s matkou v chovatelském zázemí. Nyní návštěvníci mohou celou skupinu vidět ve výběhu v jihoamerické oblasti u expozice Jaguar Trek. „Mláďata se mají čile k světu, matka se o ně vzorně stará,“ řekl zoolog Václav Štraub. Zlínská zoo chová kapybary pětatřicet let a úspěšně odchovala už osmdesát mláďat. Ještě nikdy se ale podle Štrauba neodchovalo šest mláďat najednou.

Mláďata jsou nenáročná

Mláďata při narození vážila jeden až jeden a půl kilogramu, teď už mají tři až čtyři kilogramy. „Jsou to nenáročná mláďata, fungují s matkou. Hned od prvního dne zkouší žrát to co dospělí. Okusují mrkev, žerou seno či trávu, ale mateřské mléko potřebují,“ popsala chovatelka.

Kromě chovného páru a letošních mláďat návštěvníci ve výběhu uvidí také tři odrostlá mláďata z předchozích let. V červnu se skupina přestěhuje do letní expozice v Amazonii, jejíž součástí je i velké přírodní jezero.