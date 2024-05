V Semilech rekonstruují most přes Jizeru. Omezení pocítí řidiči i chodci

V Semilech začaly práce na rekonstrukci mostu přes Jizeru, který je součástí krajské silnice druhé třídy 289. Pro automobily je most od pondělka zavřený, řidiči musejí po objízdných trasách. Pěší po mostě zatím projdou, stavbaři ale pro chodce staví vedle provizorní lávku, hotová bude do týdne. Práce postupují rychle, řekla starostka Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Pro pěší bude most uzavřený od 3. června, pak by měla začít demolice.