V Opavě začalo bourání klíčového mostu. Poškodila ho povodeň

Ostravská stavební společnost začala v Ratibořské ulici v Opavě bourat most přes řeku Opavu, který poškodila zářijová povodeň. Podívat se na to přišly desítky místních obyvatel. Ještě letos tam chce Ředitelství silnic a dálnic postavit nový most, do té doby budou řidiči i chodci využívat mostní provizorium postavené nad původní konstrukcí. Tento víkend během demolice mostu je tam ale doprava uzavřena a řidiči musí jezdit objížďkami.

Most na silnici první třídy podle něj zásadním způsobem ovlivňuje život nejenom v Opavě. Při posledním sčítání dopravy se napočítalo, že přes něj v průměru přejede devatenáct tisíc vozidel za čtyřiadvacet hodin. I proto tam ŘSD co nejrychleji po povodni pořídilo mostní provizorium.

„Je to skutečně zahájení výměny mostu. Most, který zle poničila povodeň z roku 1965, který přestává existovat, nahradíme mostem novým, který bude podstatně odolnější s technickou životností sto let. To, co se teď děje, je téměř pinzetová práce firmy, kterou jsme vybrali tak, aby provedla demolici za ponechání mostního provizoria. Nesmí se stát, že bychom Opavě vzali její nejdůležitější most,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Objízdné trasy vedou přes tři mosty

„Až do pondělka, kdy bude probíhat ta nejtěžší demoliční práce, bude provizorium uzavřeno. Jsou tady objízdné trasy. Nicméně v pondělí opět vracíme mostní provizorium v Opavě do provozu, a to jak automobilům, MHD, tak i pěším, a zároveň budeme připravovat stavbu mostu nového,“ popsal mluvčí. Objízdné trasy, po kterých nyní musí řidiči včetně MHD jezdit, vedou přes mosty v Těšínské a Pekařské ulici.

„Mám z toho velkou radost, že jsme se domluvili s Ředitelstvím silnic a dálnic, že most bude uzavřen pouze na tento víkend. My jsme komunikovali s městským dopravním podnikem, trolejbusovou dopravu nahradí autobusová doprava. Městská policie a Policie České republiky bude koordinovat dopravu v případě , že by vznikaly nějaké dopravní komplikace,“ řekl primátor města Opavy Tomáš Navrátil (ANO).

„Zahajujeme veřejné výběrové řízení na nový most, který předpokládáme, že pořídíme někde v nákladu kolem pětasedmdesáti milionů korun. Ale to není ten nejdůležitější moment. Nejdůležitější prvek celého výběrového řízení je čas. Budeme soutěžit především na čas, abychom stavěli co nejkratší dobu. I tak jsme do podmínek soutěže dali, že prakticky celou dobu výstavby bude v provozu mostní provizorium, aby obsloužilo Opavu dopravně,“ vysvětlil Rýdl.

Zhotovitel postaví nový most v prostoru vedle mostního provizoria. Až koncem roku se mostní provizorium uzavře, stavbaři ho snesou a posunou nový most na finální místo. „Ale po drtivou většinu doby výstavby bude mostní provizorium v provozu,“ řekl Rýdl.