Povodní poškozený most v Opavě dočasně nahradí provizorní

V Opavě roste provizorní ocelový most, který dočasně spojí oba břehy řeky. Výrazně to zjednoduší dopravu na hlavním tahu na Hlučín a na průtahu městem. Původní most zářijová povodeň nevratně poškodila a automobily na něj kvůli narušené statice nemohou. Ředitelství silnic a dálnic postaví nový most v příštím roce.