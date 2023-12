V Karlových Varech se nedaří zastavit sesouvající se svah. Ohrozit by mohl domy i dodávky tepla

U nádraží v Karlových Varech se dál sesouvá svah nad železniční tratí, geologům se proces nedaří zastavit. Specializovaná firma tam pracuje dva měsíce. Stále tak hrozí sesuv na mezinárodní trať do Německa. A teď přibyl další problém – do pohybu se dal i strmý svah u nedalekého sídliště. Jeho pohyb by mohl potenciálně ohrozit nejen domy, ale i podzemní přívod tepla.

Vyhloubenou jámu pracovní čety zpevňují a instalují do ní hluboký drén. Ten by měl odvádět agresivní spodní vody. Zastavit sesuv se ale odborníkům ani tak nedaří. Pět tisíc kubíků zeminy je v trvalém pohybu. „Je to jeden až 2,5 milimetru za týden, což je z hlediska měření inklinometrie něco jako rychlík na dráze,“ vypomáhá si příměrem geotechnický konzultant Jan Ďurove.

Opravy, jak bylo dohodnuto se Správou železnic, nesmí zastavit provoz na mezinárodním koridoru do Německa. Po zajištění svahu mají práce pokračovat na jaře sanací železničního náspu.

Nyní se ale dalo do pohybu nejvyšší patro svahu. Trhá se na něm asfalt. Magistrát se obává sesuvu, který by mohl ohrozit domy pod svahem a přerušit přívod tepla vedoucí pod zemí. „Pokud by došlo k destrukci té vozovky a pohnutí primáru, tak Karlovy Vary jsou bez tepla a teplé vody,“ míní náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Deformaci svahu teď bude magistrát monitorovat sondami. Příslušný vrt má být hluboký třicet metrů, aktuálně je pracovní četa v sedmnácti metrech. Přístroje se na místě mají instalovat čtyři, budou monitorovat deformace svahu. Práce na jeho zpevňování zahájí město až po sanaci terénu u železniční trati.