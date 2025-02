V Chocni objevili více než sto let starý základní kámen zaniklého kostela

Na choceňské radnici došlo k překvapivému nálezu. Když dělníci sanovali následky nedávného pádu stropu v části budovy, našli více než sto let starou památku, o níž se dosud nevědělo – základní kámen už zaniklého kostela postaveného pro polské uprchlíky z oblasti Haliče během první světové války. Samotný kostel byl po válce rozebrán a znovu postaven v Krakově, později ho nahradila nová stavba. Kámen je to jediné, co v Chocni zbylo nejen po kostele, ale i po celé uprchlické kolonii. Památka už má své místo ve zdejším muzeu.