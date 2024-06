Ústecký kraj schválil trasu vysokorychlostní železnice

Celá trasa z Prahy do Drážďan měří 137 kilometrů. Cesta z Prahy do Ústí se díky rychlodráze zkrátí na půl hodiny. „Teď začíná rozvoj našeho Ústeckého kraje. A zhruba 800 tisíc lidí čeká na infrastrukturu, která pomůže v tom, abychom se mohli rozvíjet v průmyslu, cestování, cestování za prací. Pro kraj je to velký přínos,“ řekl po hlasování novinářům hejtman Jan Schiller (ANO). Podle něj by jakákoliv varianta nějakou obec zasáhla. Prostor pro odložení rozhodnutí, jak to navrhovali opoziční zastupitelé, nebyl, uvedl.

Pětitisícový Chlumec na Ústecku se obrátí na soud. Po státu požadoval, aby posunul portál Krušnohorského tunelu dál od obydlených oblastí a zrušil odbočku směrem na Teplice, která by přivedla nákladní dopravu. Zástupce České geologické služby Petr Kycl řekl, že posunutí portálu není možné, protože vede přes složité území. „Budu navrhovat na našem zastupitelstvu podání žaloby soudu, předpokládám, že to projde jednomyslně,“ uvedla starostka Veronika Srnková (Šance pro Chlumec).