SPOLU ve středních Čechách preferuje koalici se STAN

Lídr SPOLU podotkl, že jde o preferenci, nikoli dohodu. Ta bude podle něj možná, až se dojedná vše včetně personálního složení, programových priorit i procesního fungování zastupitelstva. „Uvidíme, jestli budeme schopni dojít k nějakému kompromisu. Snažíme se o to jak my, tak věřím, že i kolegové ze STAN. Z obou stran je vůle v těch jednáních pokračovat,“ dodal Skopeček.

V krajském zastupitelstvu o 65 členech obsadilo vítězné ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít dvacet mandátů a třetí SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) třináct zastupitelů. SPOLU je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty. Nabídky má od ANO i STAN. Piráti se do zastupitelstva nedostali.

Nové zastupitelstvo by se podle Peckové mělo sejít nejpozději 21. října, pokud volby nikdo nenapadne. To, že koalice v Praze se po posledních volbách v metropoli dojednávala půl roku, podle ní není příkladem správné praxe. Skopeček očekává dohodu v rámci týdnů. „Nechceme to uměle zdržovat, na straně druhé nerozumím tlaku, který je, co se týče dohody, vyvíjen,“ dodal.