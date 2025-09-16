Ve Zlíně začíná likvidace zastaralých provozoven v lokalitě zvané Šmoulí město na sídlišti Jižní Svahy. Firma převzala staveniště a chystá bourání. Část areálu byla ráno oplocená a pracovníci z provozoven vynášeli vybavení a další věci.
Šmoulí město ve Zlíně jde k zemi
Město chce změnit vzhled lokality. Vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular tam poté, co vyhrál soutěž na využití pozemků, postaví objekt nazvaný Nový Čech za téměř sto milionů korun.
Areál je zanedbaný, některé skleněné výlohy jsou rozbité. Byly tam bary, hospůdky či cukrárna, nyní leží mezi provozovnami odpad a spousta věcí. Část areálu byla ráno oplocená s upozorněním na zákaz vstupu na staveniště. Bourání by mělo začít v nadcházejících dnech. Demolice areálu potrvá do poloviny prosince, stát bude 3,6 milionu korun bez DPH.
„Nové centrum bude multifunkčním prostorem, který nabídne široké spektrum služeb a aktivit. Jednotlivé části a moduly budou sloužit pro gastro provozy, výstavní a tvořivou část s dílnami nebo co-workingovým centrem. Náměstí uprostřed s mobilními moduly se dokáže přizpůsobit plánovaným akcím a kulturním představením,“ slibuje primátor Jiří Korec (ANO).
Původní Šmoulí město tvořil komplex 25 staveb, kterými chtělo v 90. letech minulého století tehdejší vedení města vyřešit nedostatek drobných provozoven. „Ve Šmoulím městě sice působily od devadesátých let nejrůznější prodejny, například ovoce a zeleniny či galanterie. Po celou dobu tam působila třeba pizzerie. Postupně ale získaly převahu bary a hospody, v posledních letech vznikla i herna. Existence staveb byla v roce 2004 prodloužena na dobu neurčitou,“ řekl primátor. Současné vedení města začalo další osud lokality řešit před dvěma lety.
Provozovatelé usilovali o zachování svých provozoven. Navrhli možné úpravy Šmoulího města, s vedením města se ale nedohodli a radní vyhlásili záměr na pronájem pozemků. Soutěž vyhrála zmiňovaná Koma Modular.