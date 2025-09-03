Obyvatele vyhořelého bytového domu v brněnských Chrlicích trápí nejistota. Ani tři měsíce po požáru střechy nevědí, kdy se do svých bytů vrátí. Dál přitom platí hypotéky a energie, ale zároveň i nájmy v náhradním bydlení. Na pokrytí nákladů se tak rozhodli spustit internetovou sbírku. Oheň vznikl zřejmě při práci na opravě krytiny. S firmou, která střechu rekonstruovala, komunikuje sdružení vlastníků, obyvatelé ale mají její postup za pomalý. Stavební firma teď slíbila, že střechu opraví.
Rodiny z vyhořelého domu v Brně stále čekají na návrat do svých bytů
