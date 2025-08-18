Provozovatel nelegálního zookoutku ve Zvoli odvezl pryč levharta

Provozovatel nelegálního zookoutku ve Zvoli u Prahy, kde před týdnem policisté zastřelili uprchlého lva, odvezl do soukromého chovu ve středních Čechách levharta. Požádalo ho o to vedení obce. Do konce týdne by z areálu měly zmizet i dvě pumy.
Zoopark ve Zvoli u Prahy lákal na přímý kontakt s exotickými šelmami a sliboval netradiční osobitý zážitek. Roky však fungoval bez povolení. „Večer se žena bála vyjít ven, jestli nějaké zvíře neuteklo,“ postěžoval si jeden z obyvatel obce. „Majitele známe, je to hodný člověk, má rád zvířata, ale domníváme se, že zoopark sem prostě nepatří. Nemá povolení,“ řekl další.
Z areálu už v minulosti uprchla například puma nebo dikobraz. Obě zvířata se po pár dnech podařilo vypátrat. Lva, který uprchl na začátku srpna, museli policisté zastřelit, protože zaútočil na majitele. „Policie nám doporučila, abychom nic neříkali. Prosím vás, respektujte naše soukromí. Stala se nám v rodině velká tragédie,“ uvedl majitel Kontaktního Zooparku Tomáš Machač.
Kočkovité šelmy budily u místních obavy
Největší obavy budily podle starosty právě kočkovité šelmy, proto požádal majitele zookoutku, aby je přesunul. „Víme, že s povolením veterinární správy byl odvezen levhart, a očekáváme, že tento týden budou odvezeny i dvě pumy,“ přiblížil starosta Zvole u Prahy Miroslav Stoklasa (nestr.).
Podle informací České televize skončil levhart na půl roku u jiného soukromého chovatele v Bašti.
Podle veterinářů je v Česku dalších pět nelegálních chovů
O povolení veterinářů k přesunu dalších zvířat provozovatel zooparku zatím nepožádal. „Tuto informaci jsme nyní získali na základě vašich dotazů, kolegové ji aktuálně prověřují. V případě, že by se potvrdila, jedná se o porušení legislativy a dotyčnému bude uložena sankce,“ řekl zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.
Podle veterinářů je v tuzemsku dalších pět podobných nelegálních chovů. V případě Zvole teď kriminalisté zjišťují, zda nešlo o trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti, za který by majiteli hrozily až dva roky vězení.