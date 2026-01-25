Proseč koupila budovu, kterou nepotřebuje. Aby předešla vzniku ubytovny


Proseč na Chrudimsku utratila čtvrtinu svého ročního rozpočtu za nákup staré továrny na dýmky, přestože objekt vůbec nepotřebuje. Transakce za osm milionů přitom ohrozí další městské investice – údržbu ulic nebo revitalizaci náměstí. Radnice krokem chtěla předejít tomu, aby objekt využili takzvaní obchodníci s chudobou. Město vychází z negativních zkušeností se současnou ubytovnou. V opuštěné továrně město uvažuje o prostorách pro dětskou skupinu, pro podnikání nebo nájemní byty. Náklady na rekonstrukci však mohou být několikanásobně vyšší než pořizovací cena objektu.

