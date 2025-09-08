Pražští radní odvolali ředitele Studia Ypsilon

Pražští radní odvolali k pondělku ředitele Studia Ypsilon Karla Františka Tománka. Ve funkci byl od 1. března, plánoval propojení divadla a Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU). Řízením městské příspěvkové organizace radní pověřili zástupkyni ředitele a vedoucí ekonomku Blanku Pechovou. Tománkovi vytýkají především chyby v hospodaření a nenaplnění klíčové části jeho koncepce. Tománek řekl, že ho o odvolání zatím nikdo oficiálně neinformoval.
Tománek v lednu zvítězil ve výběrovém řízení, které vypsala Praha po loňském úmrtí zakladatele Ypsilonky Jana Schmida. Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) hlasovali pro Tománkovo odvolání všichni přítomní radní.
„Na základě kontroly plnění mimořádných úkolů ředitele příspěvkové organizace, předloženého rozboru hospodaření za první pololetí 2025 a celkového vyhodnocení dosavadního působení ředitele v dané funkci dospěl zřizovatel k závěru, že došlo k vážnému porušení povinností vyplývajících ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a že nejsou naplňována očekávání kladená na řízení příspěvkové organizace,“ stojí v důvodové zprávě materiálu, který radní schválili.
Zpráva Tománkovi vytýká propad tržeb divadla i jeho návštěvnosti. Některé mimořádné úkoly a strategické cíle podle nich splnil jen zčásti a některé vůbec, nepředložil například reálný manažerský plán transformace Studia Ypsilon. „Nenaplnil zároveň klíčovou součást koncepce, kterou prezentoval Komisi pro výběr ředitele příspěvkové organizace Studio Ypsilon, která spočívala v zajištění dlouhodobého strategického partnerství s Divadelní fakultou AMU,“ stojí v důvodové zprávě.
„Vybrali jsme ředitele, který přinesl koncepci transformace. Transformace se pod jeho rukou však ani nezačala naplňovat. Bylo to vlastně zatažení za ruční brzdu na poslední chvíli. Dostali jsme se do situace, že by naše příspěvková organizace v podstatě zbankrotovala, takže jsme nemohli konat jinak,“ uvedl radní Kovářík na tiskové konferenci po jednání rady. Doplnil, že vypsání nového výběrového řízení na ředitele nebylo součástí schváleného materiálu.
Tománek řekl, že ještě dopoledne vedl v divadle poradu, o svém odvolání se dozvěděl z médií. „Vůbec nic jsem do této chvíle nedostal oficiálně, takže se k tomu zatím vyjadřovat nebudu,“ sdělil. Důvody, které zazněly na brífinku, komentovat nechtěl.
Tománkovy plány
Na Tománkovo jmenování do čela Ypsilonky byly v souboru různé reakce. Pražské radní však oslovila jeho koncepce, která počítala s propojením Ypsilonky a DISKu, scény DAMU. Ypsilonka se měla v polovině roku 2026 transformovat z příspěvkové organizace města na veřejnou kulturní instituci.
S koncem formy příspěvkové organizace už neměli být herci Studia Ypsilon zaměstnanci divadla. Po transformaci se předpokládalo financování scény z grantů, kulturních fondů a mecenášství.
Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá experimentální divadelní skupina, kterou založil Schmid. Tvůrčí metodou je v Ypsilonce od začátku kolektivní improvizace, programově pracuje s řízenou náhodou a neukončeností. Nezbytnou součástí je humor. Od roku 1978 sídlí Studio Ypsilon v Praze.