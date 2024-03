Praha 1 chystá novou vyhlášku na zákaz nočního vjezdu do ulic Starého Města

Radnice Prahy 1 se nevzdává svého plánu zakázat noční vjezd aut do ulic Starého Města. Když to zkusila v listopadu, vyvolalo to velkou vlnu kontroverze a nesouhlasu, načež magistrát obratem vyhlášku zrušil. Jenže teď politici městské části připravují zákazovou vyhlášku znovu.