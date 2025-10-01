Policie zhruba na hodinu uzavřela Vysočanskou ulici v Praze, která spojuje Prosek a Vysočany. Důvodem byl nález miny. Přivolaný pyrotechnik zjistil, že mina nebyla funkční.
Policie obnovila provoz ve Vysočanské ulici v Praze, mina nebyla funkční
„Jedná se o delaborovanou, tedy nefunkční minu. Opatření na místě končí a provoz je obnoven,“ uvedla policie ve 12.40 na síti X.
Ulici policisté obousměrně uzavřeli před polednem. Autobusy MHD kvůli tomu jezdily odklonem. Mina ležela podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny v porostu nedaleko zastávky Nad Jetelkou.
Nálezy munice nejsou v Česku neobvyklé. Minulý týden se u střelnice v olomoucké části Černovír našlo víc než 750 kilogramů munice. Pyrotechnici menší střelivo z období od první republiky na místě odpálili, větší kusy odvezli k odbornému zlikvidování.
V hlavním městě zase v červenci na Vltavě plaval dělostřelecký granát. Pyrotechnik ho odvezl k bezpečné likvidaci.