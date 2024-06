Podchod mezi budějovickými nádražími se úplně zruší, oprava by byla drahá

Podchody u českobudějovického nádraží byly postrachem několik let. Do podchodů zatékalo, scházeli se v nich lidé bez domova i narkomani. Lidé tak raději volili jiné trasy. Radnice je tak už před třemi lety nechala uzavřít. Jenže zastřešené vstupy do podchodů stále zůstávají a zabírají místo. Dnes se dá projít na druhou stranu jenom po přechodu.

„Je to taková logická cesta, které to (vstupy) dneska brání, skutečně to tu překáží. Lidí tu prochází spoustu. Tím, že to není udělané z budovy do budovy, tak ten podchod podle nás nedává smysl,“ konstatoval náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (ODS).

Stejný vstup se už podařilo zlikvidovat i u jiného podchodu. I ten byl v minulosti málo využívaný, a tak jej radnice nechala zrušit. Následovat budou navíc další. Kompletní oprava rozsáhlého podzemí by totiž byla moc drahá. Zůstat ale musí, protože silnice nad ním slouží jako most.

O podchod nemají zájem chodci ani prodejci

„Podepřeme to takovými železnými výztužemi čili podchod zachováme, byť tedy zavřený, ale to nejpodstatnější, ten most, ta silnice, to bude vyztužené. Můžeme ji tak ještě několik desítek let používat,“ sdělil náměstek.