Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel ve čtvrtek odpoledne autobus. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje kolem milionu korun, sdělil mluvčí hasičů Petr Běhal. Požár dálkový autobus zachvátil na 17. kilometru dálnice u Vranovic-Kelčic. Při zásahu záchranných složek byla dálnice nejprve uzavřena v obou směrech, poté zůstával uzavřen tah na Vyškov. Zhruba od 15:00 je místo průjezdné jedním pruhem, doplnilo Ředitelství silnic a dálnic.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. „Po příjezdu jednotek byl celý autobus v plamenech. Všechny osoby byly ještě před naším příjezdem evakuovány, vše se obešlo bez zranění,“ uvedl mluvčí hasičů. Pro evakuované jel z Olomouce náhradní autobus.
Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun,“ doplnil mluvčí hasičů.