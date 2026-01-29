Na D46 mezi Prostějovem a Vyškovem shořel autobus

Důležité
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel ve čtvrtek odpoledne autobus. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje kolem milionu korun, sdělil mluvčí hasičů Petr Běhal. Požár dálkový autobus zachvátil na 17. kilometru dálnice u Vranovic-Kelčic. Při zásahu záchranných složek byla dálnice nejprve uzavřena v obou směrech, poté zůstával uzavřen tah na Vyškov. Zhruba od 15:00 je místo průjezdné jedním pruhem, doplnilo Ředitelství silnic a dálnic.

Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. „Po příjezdu jednotek byl celý autobus v plamenech. Všechny osoby byly ještě před naším příjezdem evakuovány, vše se obešlo bez zranění,“ uvedl mluvčí hasičů. Pro evakuované jel z Olomouce náhradní autobus.

Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun,“ doplnil mluvčí hasičů.

Olomoučtí vědci objevili neznámého brouka. Jeho původ sahá do doby dinosaurů

Mezinárodní tým vědců objevil hluboko v půdě ve středním Chile dosud neznámého brouka. Unikátnost miniaturního tvora, který měří kolem jednoho milimetru, je slepý a bezkřídlý, potvrdila genetická analýza odborníků z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci. Brouk podle nich pochází z prastaré vývojové linie, jejíž původ sahá do období zhruba před 220 miliony let. Odborníci tuto linii nově popsali jako samostatnou čeleď a nazvali ji Badmaateridae.
Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud (NS) v kauze Vidkun zmírnil tresty podnikateli Ivanovi Kyselému a bývalému olomouckému krajskému policejnímu náměstkovi Karlu Kadlecovi, oba mají podmínky. Dovolání bývalého sociálnědemokratického hejtmana Jiřího Rozbořila NS odmítl. Kauza se týkala úniků informací z policejních spisů a ovlivňování kauz.
Některé fakulty vysokých škol ruší kvůli AI bakalářské práce

Ostravská univerzita, další fakulty Masarykovy univerzity v Brně, fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci se připojují k trendu nahrazování tradiční bakalářské práce praktickým projektem. České televizi to potvrdily dotazované univerzity. Transformaci závěrečných prací zahájila Vysoká škola ekonomická v Praze na fakultě podnikohospodářské kvůli nástupu umělé inteligence. Nyní školy uvádějí jako důvod také snahu lépe připravit studenty do zaměstnání.
Pavel hodlá obhajovat funkci v případě podpory a zdraví

Prezident Petr Pavel bude znovu kandidovat na svou funkci, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň ho nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z rodiny, řekl při návštěvě Prostějova. Řekl také, že se nebrání diskusi s vládou o nových schválených velvyslancích, kteří by v příštích měsících měli nastoupit do diplomatických misí. Odmítnutí všech by ale považoval jen za snahu negovat vše, co dělal předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).
Ledovka způsobila v části Moravy víc než 150 nehod

Dálnice D1 na 187. kilometru u Brna je ve směru na Ostravu po nehodě tří vozů znovu průjezdná, provoz stál zhruba tři hodiny. Krátce neprůjezdný byl i směr na Prahu. Jih Moravy ráno a dopoledne trápila ledovka, stalo se více než 150 nehod. Jihomoravští záchranáři vyhlásili kvůli velkému počtu havárií a úrazů traumaplán, který znamená posílení služeb. Zranily se také desítky chodců.
Na Moravě hrozí ledovka až do soboty, nejchladněji bude na západě Čech

Ledovka, která se od pátečního rána vyskytuje především na jižní Moravě, se bude převážně na Moravě tvořit také v noci na sobotu. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na západě republiky mohou teploty o víkendu klesnout až k minus sedmi stupňům Celsia. Od nedělního večera pak začne od jihovýchodu na většině Česka pršet a postupně se začne oteplovat.
Žalobce Šereda rezignoval na post šéfa odboru závažné kriminality v Olomouci

Státní zástupce Petr Šereda rezignoval na post ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun ČTK řekl, že Šeredova rezignace nemá žádný vliv na rozpracované trestní kauzy. Odbor se dvěma pobočkami v Ostravě a v Olomouci bude do výběru nového ředitele řídit náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš, uvedl Dragoun.
