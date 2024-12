Obce v Moravském a Českém krasu mohou využít dotaci na čištění odpadních vod

„Krasové oblasti, jako je Moravský kras s nejdelším jeskynním systémem v Česku, čelí znečištění odpadními vodami. Zejména dusíkatými a fosforečnými látkami, které výrazně ovlivňují kvalitu vodních ekosystémů. Přicházíme proto s opatřeními, která zajistí, že voda přitékající do těchto oblastí bude co nejméně znečištěná,“ poznamenal Hladík.

Krasové vody ovlivňuje i splašková voda z obcí. Problémem podle Hladíka je, že řada z nich nemá kanalizaci nebo mají zastaralou čističku. Do Moravského krasu, jenž leží severovýchodně od Brna, teče voda z šestatřiceti obcí. „Z nich třináct má nakládání s odpadními vodami vyřešené, sedm to nemá vyřešené dostatečně a jedenáct obcí nemá nic. Dalších pět na něčem pracuje a peníze z dotací jim pomohou,“ sdělil ministr. V Českém krasu ve Středočeském kraji je to zhruba osm obcí, které potřebují zvýšení účinnosti čistírny odpadních vod.