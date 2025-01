Některé stanice bylo složité namluvit, vzpomínaly „hlasy“ z pražského metra

Tři hlasy oznamující stanice mohou lidé aktuálně slyšet v pražském metru. Jde o novináře a rozhlasového moderátora Tomáše Černého, někdejší moderátorku Evu Jurinovou a novinářku Světlanu Lavičkovou, která je zároveň jediným a původním hlasem zelené linky. Lavičková i Černý byli hosty 90' ČT24, kde vzpomínali na některé i zábavné momenty s tím spojené. „Pro mě byla nejtěžší Nemocnice Motol, aby to nevyznělo pohřebně. Nemocnice Motol – konečná stanice. To když vezmete doslova, tak je to hrozné,“ uvedla Lavičková. Černý zmínil, že čas od času je někdo po hlase pozná. „Byl jsem zvyklý na rozhlasové mluvení, to je komorní. A najednou hlášení v metru. To mi vždycky Světlana říkala: ‚Musíš ty lidi vyhnat z toho vlaku‘.“