Přibývá mravnostní kriminality, v některých krajích policie vyšetřuje až o pětinu víc případů. Častější je třeba sexuální násilí, které začíná kontaktem na internetu. Nárůst počtu deliktů zahlcuje kriminalistické laboratoře. „Policie je na prahu výzvy, jakým způsobem se s tím vypořádat,“ konstatoval vedoucí odboru kriminalistické techniky a expertiz Policie ČR v Ústeckém kraji Ivo Dunovský s tím, že jim chybí experti i vybavení. Kriminalisté zároveň upozorňují, že ubývá soudních znalců z oborů sexuologie nebo psychologie – i když stát dělá náborové akce. Štáb ČT měl možnost do kriminalistické laboratoře v Ústí nad Labem nahlédnout a natáčet tam.
Nárůst mravnostní kriminality řeší policisté v Ústeckém kraji
