Na západě Čech chybí pediatři, část rodičů hledá pomoc mimo kraj

Světlana Cyrmonová z Aše při hledání nového pediatra nejdřív zkoušela volat do Mariánských Lázní. Tam ji ale odbyli s tím, že nové pacienty nepřijímají a že navíc další dva lékaři končí. Nepochodila ani v Karlových Varech. Nakonec našla pediatra v Plzni.

„Co se týče nemoci, tak to bude muset spískat chebská nemocnice, pohotovost, protože určitě nepojedu dvě hodiny do Plzně k naší paní doktorce, když bude mít malá čtyřicítky horečky,“ zamýšlí se Cyrmonová.

Dětská lékařka má v ašské ordinaci skončit k poslednímu květnu. Náhradu za ni hledá radnice i zdravotní pojišťovna. V celé Aši by bez ní totiž zbyl jediný pediatr. „Jednáme s pediatrickými ordinacemi v okolí, a dokonce máme příslib i toho, že by do uvolněné ordinace přišla v nejbližším období nová lékařka,“ uvedla mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.