Pediatři z ambulancí nechtějí sloužit pohotovosti. Primáři žádají po ministerstvu řešení

Vladimíra Kumprechtová řeší první případ na pražské pohotovosti o půl sedmé večer. Služba jí skončí v šest ráno. Od rána až do půl třetí přitom byla ve vlastní ordinaci.



„Ráno do práce na středisko, pak chvíli odpočinek a pak na službu do rána. Ve středu mám odpolední, takže si dopoledne trochu odpočinu,“ popisuje dětská lékařka. Tak to má pětadvacet let. Noční služby má každý měsíc čtyři. Měnit to zatím neplánuje.

Podobných zdravotníků je ale nedostatek. Na pohotovostech tak často slouží lékaři z nemocnic.

Odborní lékaři pak chybí v nemocnicích

„Někteří z nich jsou třeba lékaři s nějakou vzácnou kvalifikací. Když je nutíme sloužit na pohotovosti, znamená to, že nám druhý den chybí. Jdou se vyspat domů a nejsou v odborné ambulanci,“ popisuje primář Dětského oddělení FN Bulovka Ivan Peychl.

Na Bulovce proto pohotovosti už od ledna lékaři z nemocnice neslouží. I kvůli tomu tam v únoru jednou nebyl nikdo.

Problémy s pokrytím služeb mají i na řadě dalších míst. „Na Náchodsku je asi šestnáct praktických lékařů po děti a dorost, pomáhá nám sedm z nich, zbytek nepomáhá vůbec. Všechno zůstává na nemocničních lékařích,“ postěžovala si primářka dětského a novorozeneckého oddělení Oblastní nemocnice Náchod Alice Mílová.

Odpovědnost se má přesunout na pojišťovny

Pětapadesát primářů proto požádalo ministra zdravotnictví, aby situaci řešil. Třeba tím, že by smlouvy na ordinaci měli praktici podmíněné povinnou službou na pohotovosti. Ambulantní pediatři takovou změnu už dříve odmítli.

Nepočítá s ní ani ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Pomůže podle něj přesun odpovědnosti za provoz pohotovostí z krajů na pojišťovny. „Mají různé nástroje, jak motivovat bonusy nebo malusy poskytovatele péče. Tedy státní nebo krajské nemocnice nebo praktické lékaře, aby tu péči poskytovali,“ říká ministr.

Pojišťovny návrh komentovat zatím nechtějí, hotový by měl být podle šéfa resortu do léta.